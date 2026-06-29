Bilecik'te Tarla Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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Bilecik'te Tarla Yangını Kontrol Altına Alındı

Bilecik\'te Tarla Yangını Kontrol Altına Alındı
29.06.2026 09:53
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Pazaryeri'nde temizlik için yakılan ateş yangına yol açtı, ekipler hızlıca müdahale etti.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde tarlada temizlik amacıyla yakılan ateş yangına neden oldu.

Olay, Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Kınık ile Küçükelmalı köyleri arasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, tarlada temizlik amacıyla yakılan ateşten çıkan alevlerin kuru otlara sıçramasıyla yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Bozüyük Orman İşletme Müdürlüğü ile Pazaryeri ve Elmalı Orman İşletme Şefliği ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın, çevredeki tarım arazileri ve ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güvenlik, Bilecik, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bilecik'te Tarla Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika

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