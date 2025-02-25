Bilecik'te Tırın Lastiği Alev Aldı, İtfaiye Anında Müdahale Etti - Son Dakika
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Bilecik'te Tırın Lastiği Alev Aldı, İtfaiye Anında Müdahale Etti

Bilecik\'te Tırın Lastiği Alev Aldı, İtfaiye Anında Müdahale Etti

Bilecik'te seyir halindeki bir tırın lastiği tutuştu. Yangına anında müdahale eden itfaiye ekipleri, alevlerin araca sıçramadan söndürülmesini sağladı. Olay sonrası trafikte kontrollü geçiş başladı.

25.02.2025 16:25  Güncelleme: 16:29
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Bilecik'te lastiği bir anda tutuşan tıra anında müdahaleyle büyümeden söndürüldü

BİLECİK - Bilecik'te seyir halinde lastiği bir anda tutuşan tır, itfaiyenin anında müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Alınan bilgilere göre; Eskişehir-Bilecik- Sakarya karayolu üzerinde seyir halindeki Osman A. idaresindeki 11 DM 415 plakalı silis kum yüklü tır, Bilecik Şehirler Arası Otobüs Terminali'ne gelmeden arka sağ tekerliği tutuşmaya başladı. Alevleri gören sürücü aracı hemen yolun sağ tarafına çekti. Yangına ilk müdahaleyi sürücü ve çevredeki araçlarda bulunan vatandaşlar yaptı. Bilecik Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri yangına anında müdahale ederek alevlerin araca sıçramadan söndürdüler. Yaşanan yangında araçta maddi hasar meydana gelirken, polis Eskişehir-Bilecik-Sakarya karayolunda geniş çağlı önlem aldı.

Öte yandan duran trafik yangın tamamen söndürüldükten sonra kontrollü bir şekilde yerilmeye başlandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bilecik'te Tırın Lastiği Alev Aldı, İtfaiye Anında Müdahale Etti - Son Dakika

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