Bilecik\'te Trafik Denetimlerinde 82 Araç Sürücüsüne 122 Bin 284 TL Cezai İşlem Uygulandı

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Bilecik'te yapılan trafik denetimlerinde 82 araç sürücüsüne 122 bin 284 TL trafik idari para cezası uygulandı.

Trafik tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince 221 araç sürücüsü denetlendi. 221 denetimden 82 araç sürücüsüne trafik idari para cezası uygulandı. 27 adet araç sürücüsüne 'Hız ihlali-radar', 23 adet araç sürücüsüne 'Hatalı Park', 10 adet araç sürücüsüne 'Trafik Levhalarına Uymamak', 4 adet motosiklet sürücüsüne 'Kask Kullanmamak', 4 adet araç sürücüsüne 'Sürücülerin sürmeye yetkili olmadıkları motorlu araçları sürmesi', 4 adet araç sürücüsüne 'Sürücülerin seyir halinde cep telefonu kullanması', 3 adet araç sürücüsünün 'sürücülerin sürücü belgesini yanında bulundurmaması', 1 adet araç sürücüsüne 'Araçların sağından geçmek', 1 adet araç sürücüsüne 'Yaya geçitlerinde yayalara ilk hakkını vermemek', 1 adet araç sürücüsüne 'Muayenesiz araçla trafiğe çıkmak', 1 adet araç sürücüsüne 'Alkollü araç kullanma', 1 adet araç sürücüsüne Trafik güvenliği ile ilgili genel yükümlülüklere uymamak', 1 adet araç sürücüsüne 'Takograf kullanmamak', 1 adet araç sürücüsüne 'Kavşaklarda gereksiz duraklamak' suçlarından toplam 82 araç sürücüsüne 122 bin 282 TL trafik idari para cezası uygulandı. - BİLECİK