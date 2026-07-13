Bilecik'te Trafik Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika
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Bilecik'te Trafik Kazası: 1 Yaralı

13.07.2026 10:38
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Pazaryeri'nde iki otomobil çarpıştı, Kadir T. yaralandı, hayati tehlikesi yok. Soruşturma başlatıldı.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Pazaryeri ilçesi Pazaryeri-Karaköy karayolu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Karaköy istikametine seyir halinde bulunan Kadir T. idaresindeki 16 KRA 82 plakalı otomobil ile aynı istikamette ilerleyen Gürcan F. yönetimindeki 41 D 235 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 16 KRA 82 plakalı otomobilin sürücüsü Kadir T. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen acil sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan, kazaya karışan araçların olay yerini terk etmesi nedeniyle jandarma trafik ekiplerince kaza tespit tutanağı düzenlenemedi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı - BİLECİK

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güvenlik, Bilecik, Yaşam, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bilecik'te Trafik Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika

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