Bilecik\'te Trafik Kazası: 2 Yaralı

Bilecik'te 2 otomobilin karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza; Bilecik merkez Cumhuriyet Mahallesi Osmangazi Camii önüne meydana geldi. Alınan bilgilere göre; Kızılay Caddesi üzerinde seyir halindeki B. M. idaresindeki 26 GK 516 plakalı otomobil, Hoşnudiye Sokak'tan aynı caddeye dönüş yapan E.A. yönetimindeki 16 JTE 93 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan araç, park halindeki başka bir otomobile daha çarptı. Meydana gelen zincirleme trafik kazasında 16 JTE 93 plakalı araç içinde yolcu olarak bulunan Ş.B ve M.B. yaralandı. Yaralılar olay yerine acil servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK