Bilecik'te Trafik Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Bilecik'te Trafik Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Bilecik\'te Trafik Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında 24 yaşındaki sürücü Furkan İpek hastanede hayatını kaybetti.

21.09.2024 17:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik'te öğle saatlerinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan sürücü hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, öğle saatlerinde Osmaneli-Bilecik kara yolunda seyir halinde bulunan 11 AD 034 plakalı kamyonet sürücüsü Furkan İpek (24), Gülümbe mevkisinde havanın yağışlı olması sebebiyle aracın direksiyon hakimiyetini kaybetmişti. Kontrolden çıkan araç yolun karşı şeridine takla atarak geçti. Yaşanan trafik kazasında sürücü ağır araç içinde yolcu olarak bulunan Yunus İ., Ayşe Y. ve Zeynep İ. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı. Ağır yaralı kamyonet sürücüsü Furkan İpek hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3-sayfa, bilecik, trafik, Sağlık, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bilecik'te Trafik Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:02 Yakınlarına söyledikleri işin rengini değiştirir Saldırıya uğrayan Sakaryaspor Başkanı apar topar şehirden ayrıldı Yakınlarına söyledikleri işin rengini değiştirir! Saldırıya uğrayan Sakaryaspor Başkanı apar topar şehirden ayrıldı
16:04 Zincir markette skandal görüntüler Ekmek almaya gelenler, kusmamak için kendilerini zor tuttu Zincir markette skandal görüntüler! Ekmek almaya gelenler, kusmamak için kendilerini zor tuttu
15:33 Bu bölgeye dikkat Meteoroloji uzmanı grafik paylaşıp uyardı: Ciddi taşkınlar olabilir Bu bölgeye dikkat! Meteoroloji uzmanı grafik paylaşıp uyardı: Ciddi taşkınlar olabilir
14:21 Heyecan dorukta İşte Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin muhtemel 11’leri Heyecan dorukta! İşte Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin muhtemel 11'leri
10:05 Narin Güran cinayetinde çok konuşulacak itiraf: Amca Salim’in anneyle ilişkisi vardı, kızı o öldürdü Narin Güran cinayetinde çok konuşulacak itiraf: Amca Salim'in anneyle ilişkisi vardı, kızı o öldürdü
09:11 Daltonlar çetesine operasyon 32 şüpheli kıskıvrak yakalandı Daltonlar çetesine operasyon! 32 şüpheli kıskıvrak yakalandı
08:56 Komşularına bakarak kendini tatmin eden sapık suçüstü yakalandı Komşularına bakarak kendini tatmin eden sapık suçüstü yakalandı
08:44 KKTC’de asgari ücrete bir zam daha Yeni rakamı duyanlar “Yok artık“ diyor KKTC'de asgari ücrete bir zam daha! Yeni rakamı duyanlar "Yok artık" diyor
08:36 Fenerbahçe’nin kovmaktan beter ettiği yıldızı Acun Ilıcalı kaptı Fenerbahçe'nin kovmaktan beter ettiği yıldızı Acun Ilıcalı kaptı
04:47 Metin Arolat’ın ölüm haberini alan Demet Sağıroğlu hastaneye koştu: Kalbi kaldıramadı Metin Arolat'ın ölüm haberini alan Demet Sağıroğlu hastaneye koştu: Kalbi kaldıramadı
03:19 Tahliye edilen Alisya Bahar Candan’dan ilk sözler: Özüme döndüm Tahliye edilen Alisya Bahar Candan'dan ilk sözler: Özüme döndüm
02:31 Ünlü şarkıcı Metin Arolat hayatını kaybetti Ünlü şarkıcı Metin Arolat hayatını kaybetti
01:27 Doğalgaza zam olacak mı Faturalandırmada yeni model nasıl olacak Bakan Bayraktar açıkladı Doğalgaza zam olacak mı? Faturalandırmada yeni model nasıl olacak? Bakan Bayraktar açıkladı
00:35 Yeni atama kararları yayımlandı: Bakan yardımcısı değişti, 6 üniversiteye rektör atandı Yeni atama kararları yayımlandı: Bakan yardımcısı değişti, 6 üniversiteye rektör atandı
23:58 Seçil Erzan davada yalnız kaldı Kararın ardından gözyaşlarına boğuldu Seçil Erzan davada yalnız kaldı! Kararın ardından gözyaşlarına boğuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2024 18:23:56. #1.12#
SON DAKİKA: Bilecik'te Trafik Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement