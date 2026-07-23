Bilecik\'te bonzai operasyonu: 1 gözaltı

Bilecik'te gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde kullanımının ve ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında operasyon düzenlendi. Operasyonda yapılan aramalarda bir miktar sentetik kannabinoid (bonzai) maddesi ele geçirildi. Olayla bağlantılı bir kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında, 'Kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak' suçundan soruşturma başlatıldı. - BİLECİK