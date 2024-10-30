Bilecik'te Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
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Bilecik'te Uyuşturucu Operasyonu

Bilecik\'te Uyuşturucu Operasyonu

Bilecik'te düzenlenen operasyonda 1 kişi gözaltına alındı, araçta 1 gram metamfetamin bulundu.

30.10.2024 10:29
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Bilecik'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgilere göre; Bursa- Eskişehir karayolunda seyir halindeki bir araçta uyuşturucu madde taşındığı alan ekipler, aracı Bilecik'in Bozüyük ilçesinde durdurdu. Yapılan incelemelerde araç içinde bulunan 2 şahıs Bozüyük Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 1 gram metamfetamin' uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

İki şüpheli hakkında ise, 'Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak' suçu kapsamında başlatıldığı öğrenildi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Güvenlik, Politika, bilecik, 3-sayfa, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bilecik'te Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika

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