Bilecik\'te Uyuşturucu Operasyonu

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Bilecik'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgilere göre; Bursa- Eskişehir karayolunda seyir halindeki bir araçta uyuşturucu madde taşındığı alan ekipler, aracı Bilecik'in Bozüyük ilçesinde durdurdu. Yapılan incelemelerde araç içinde bulunan 2 şahıs Bozüyük Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 1 gram metamfetamin' uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

İki şüpheli hakkında ise, 'Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak' suçu kapsamında başlatıldığı öğrenildi. - BİLECİK