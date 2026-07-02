Bilecik\'te Uyuşturucu Operasyonu.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Bozüyük Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalarda uyuşturucu madde kullanım ve ticaretine yönelik denetim gerçekleştirildi. Yapılan operasyonda muhtelif miktarda sentetik kannabinoid (bonzai) maddesi ele geçirildi. 'Kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak' suçundan 1 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. - BİLECİK