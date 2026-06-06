Bozüyük\'te Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Bozüyük Narkotik Büro Amirliği ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 1 araç ve 3 şahsın üzerinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda muhtelif miktarda metamfetamin maddesi ele geçirildi. 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek ve bulundurmak' suçundan 3 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BİLECİK