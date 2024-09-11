Bilecik'te Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
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Bilecik'te Uyuşturucu Operasyonu

Bilecik\'te Uyuşturucu Operasyonu

Bilecik Emniyet Müdürlüğü'nün yürüttüğü operasyonda durdurulan şüpheli araçta uyuşturucu madde ve kullanmaya yarayan aparat bulundu. Şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

11.09.2024 10:49
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Bilecik'te durdurulan şüpheli araçta uyuşturucu madde ve kullanmaya yarayan aparat ele geçirildi.

Bilecik Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce istihbarat ekipleriyle koordineli olarak yürütülen çalışmalar kapsamında durdurulan şüpheli araçta; 5,39 gram metamfetamin maddesi, 1 adet uyuşturucu madde kullanmaya yarayan bong aparatı ele geçirildi.

Araç içerisinde bulunan şüpheli hakkında; 'Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak' suçu kapsamında yasal işlem başlatıldı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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