Bilecik'te Uyuşturucu Operasyonunda 2 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Bilecik'te Uyuşturucu Operasyonunda 2 Şüpheli Yakalandı

Bilecik\'te Uyuşturucu Operasyonunda 2 Şüpheli Yakalandı

Bilecik Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonda, 0,92 gram metamfetamin ele geçirildi. Operasyon kapsamında 2 şüpheli şahıs yakalandı ve hakkında yasal işlem başlatıldı.

26.04.2024 10:36
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Bilecik'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli şahsın üzerinden 0,92 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Bilecik Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 0,92 gram metamfetamin maddesi ele geçirilirken konuyla ilgili 2 şüpheli şahıs yakalandı.

Şüpheli şahıslar hakkında; 'Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak' suçu kapsamında yasal işlem başlatıldı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Bilecik, Güvenlik, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bilecik'te Uyuşturucu Operasyonunda 2 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

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