Bilecik\'te Uyuşturucu Tespit Edildi

Bilecik'te LPG yüklü tırın traktöre çarptığı kazanın ardından yapılan olay yeri incelemesinde, tırda uyuşturucu aparatı bulundu, sürücüsü tutuklandı.

Kaza, Bilecik'e bağlı Bayırköy beldesi mevkiinde D-650 karayolu üzerinde meydana geldi. LPG yüklü tırın traktöre çarpması sonucu yaşanan trafik kazasının ardından Olay Yeri İnceleme ekipleri tarafından tırda ve çevresinde inceleme yapıldı. Yapılan incelemede tır içerisinde ve çevresinde 2 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı (payp) ele geçirildi. Cumhuriyet Savcısının talimatıyla 'Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ya da Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak' suçundan soruşturma başlatıldı. Gözaltına alınan tır sürücüsü Ferhat Ö., jandarmadaki işlemlerinin ardından tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.