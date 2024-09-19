Bilecik'te Uyuşturucu ve Tüfekle Yakalanan Şüpheli - Son Dakika
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Bilecik'te Uyuşturucu ve Tüfekle Yakalanan Şüpheli

Bilecik\'te Uyuşturucu ve Tüfekle Yakalanan Şüpheli

Jandarma tarafından yakalanan S.Ç.'nin aracında uyuşturucu ve ruhsatsız av tüfeği bulundu.

19.09.2024 10:39
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Bilecik'te ekiplerden kaçan şüpheli, uyuşturucu madde ve ruhsatsız av tüfeği ile yakalandı.

Bilecik'in Gölpazarı ilçesine bağlı Söğütçük - Bolatlı köy yolunda 11 RB 216 plakalı traktör sürücüsü S.Ç. isimli şüpheli Jandarma ekiplerini gördüğü esnada araç içerisinde bulunan uyuşturucu maddeyi dışarı atması sonucu takibe alındı. Bilecik İl Jandarma Komutanlığı'nca takip edilen 11 RB 216 plakalı traktör içerisinde yapılan aramada; 7 gram kubar esrar, 2 adet uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımı sağlayan payp, 1 adet uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımı sağlayan pipo, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve tüfeğe ait 3 adet fişek olmak üzere toplam 8 adet malzeme ele geçirildi. S.Ç. isimli şüphelinin idrar örneği alınması için Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildiği ve ardından ifadesinin alınacağı öğrenildi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bilecik'te Uyuşturucu ve Tüfekle Yakalanan Şüpheli - Son Dakika

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