Bilecik\'te Vatandaşlar Dolandırıcılık ve Genel Güvenlik Konularında Bilgilendirildi

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Bilecik'te 62 vatandaş dolandırıcılık ve genel güvenlik konuları hakkında bilgilendirildi.

Bilecik Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerince 'Kanmayın, Dolandırıcılık Mağduru Olmayın' projesi kapsamında vatandaşlar bilgilendirildi. Yedi işyeri ve 2 çay bahçesinde bulunan 62 vatandaş 'Dolandırıcılık, İletişim Yolu ile Dolandırıcılık ve Genel Güvenlik' konuları hakkında bilgilendirildi.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerince dolandırıcılığın karşısında vatandaşların yanında olduğu ve çalışmaların devam edeceği belirtildi. - BİLECİK