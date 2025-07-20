Bilecik'te Yangın: Ekin Tarlasından Ormana Sıçrıyor - Son Dakika
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Bilecik'te Yangın: Ekin Tarlasından Ormana Sıçrıyor

Bilecik\'te Yangın: Ekin Tarlasından Ormana Sıçrıyor
20.07.2025 20:58  Güncelleme: 21:00
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Bilecik'in Pazaryeri ilçesindeki buğday tarlasında başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Yangına 3 helikopter ve çok sayıda arazözle müdahale ediliyor.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde buğday tarlasında başlayan ve ormanlık alana sıçrayan yangına karadan ve havadan müdahale sürüyor.

Demirköy-Kurtköy arası Samakov mevkisinde bulunan ekin tarlasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede ormanlık alana sıçrayan alevlerin söndürülmesi için çok sayıda ekip seferber olurken, yangın hala kontrol altına alınamadı. Yangına 3 helikopter, 50 arazöz ve iş makineleri ile müdahalenin devam ettiği öğrenildi. Helikopterlerin, Günyurdu ve Kurtköy barajlarından aldıkları su ile sorti yaptığı belirtildi.

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin ve AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım çalışmaları yerinde takip ederken, yangının rüzgarın etkisiyle büyüdüğü ifade edildi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bilecik'te Yangın: Ekin Tarlasından Ormana Sıçrıyor - Son Dakika

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