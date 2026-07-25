Bilecik\'te Yangın: Römork ve Buğday Yandı

Bilecik'te bir evin eklentisinde çıkan yangın bir römork ve bir tonluk buğdayı kül etti.

Yangın dün gece yarısı Bilecik'in Gölpazarı ilçesine bağlı Büyüksusuz Köyü'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre; Yaşar G. ait olup evin fırınının da bulunduğu eklenti kısmında henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Alevler itfaiye ekipleri anında müdahale ederken, alevler eklenti içinde bulunan bir römork ve bir tonluk buğdayı kül etti. Yangın yarım saatlik uğraşlar sonucunda söndürülürken, jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.