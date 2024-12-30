Bilecik\'te Yeni Yıl Coşkusu: Çocuklar Eğlenceli Etkinliklerle Karşılıyor

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Bilecik Belediyesi tarafından yeni yıla hazırlık çalışmaları kapsamında hazırlanan etkinliklerde çocuklar gönüllerince eğlendi.

Sanat Sokağında yapılan düzenleme ve çalışmalarla yeni yıl coşkusunun yaşandığı Bilecik'te çocuklar, kendileri için hazırlanan atölye etkinlikleriyle hem eğlendi hem öğrendi. Yılbaşı süs tasarımı, ip ile yılbaşı ağacı yapımı, boncuktan süs yapımı, mutlu yıllar kart yapımı, baston şeker boncuk dizme, kapı süsü yapımı gibi aktiviteleri gerçekleştiren çocuklar, Sanat Sokağında bol bol fotoğraf çektirdi.

Sanat Sokağında 13: 00 ve 17: 00 saatleri arasında ücretsiz olarak gerçekleştirilen etkinliklere veliler de çocuklarıyla birlikte katılarak, yeni yıl coşkusu yaşadı. - BİLECİK