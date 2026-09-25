Bilecik Yenipazar\'da ot ve çalılık yangını itfaiye ve vatandaşlarca söndürüldü

Bilecik Yenipazar'da ot ve çalılık yangını itfaiye ve vatandaşlarca söndürüldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bilecik Yenipazar'da, Toğumlar ve Sorguncukahiller köyleri arasındaki ceviz bahçesinde ot ve çalılık yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri ve vatandaşlar, küçük alandaki yangını söndürdü.
Bilecik'in Yenipazar ilçesinde ceviz bahçesinde çıkan ot ve çalılık yangını söndürüldü.
Yangın, ilçeye bağlı Toğumlar ile Sorguncukahiller köyleri arasında bulunan ceviz bahçesinde meydana geldi. Küçük bir alanda çıkan ot ve çalılık yangını, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri ve vatandaşların müdahalesiyle söndürüldü.
Kaynak: İHA
Sizin düşünceleriniz neler ?