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Bill Gates ve Jeffrey Epstein İlişkisi Hakkındaki Sorulara Cevap Vermedi - Son Dakika
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Bill Gates ve Jeffrey Epstein İlişkisi Hakkındaki Sorulara Cevap Vermedi

Bill ve Melinda Gates Vakfı Başkanı Christopher Elias'ın Davos'ta bir gazetecinin pedofil milyarder Jeffrey Epstein ve Bill Gates hakkında yönelttiği birçok soruya cevap vermemesi dikkat çekti. Elias, Epstein ile Gates arasındaki ilişki ve diğer konular hakkındaki sorulara sessiz kalmayı tercih etti.

Bill Gates ve Jeffrey Epstein İlişkisi Hakkındaki Sorulara Cevap Vermedi
17.01.2024 - 13:02,
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Bill ve Melinda Gates Vakfı Başkanı Christopher Elias'ın Davos'ta bir gazetecinin pedofil milyarder Jeffrey Epstein ve Bill Gates hakkında yönelttiği birçok soruya cevap vermemesi dikkat çekti.

İsviçre'nin Davos kasabasında gerçekleştirilen 54. Dünya Ekonomik Forumu (WEF) devam ediyor. Dünya liderlerinin, iş dünyasından önemli isimlerin katıldığı zirvede bir gazetecinin Bill ve Melinda Gates Vakfı Küresel Kalkınma Bölümü Başkanı Christopher Elias'a yönelttiği sorular gündem oldu. Kanada merkezli medya kuruluşu Rebel News muhabiri Ezra Levant, Elias'a Bill Gates'in pedofil milyarder Jeffrey Epstein ile ilişkisi hakkında çok sayıda soru sordu. Levant, Elias'a "Bill Gates Epstein'i kaç kez ziyaret etti? Onlarca ziyaret yaptığına ilişkin tahminler duydum. Bu doğru mu?", "Epstein'le ilişkisi olan diğer kişiler yargılanırken Bill Gates neden bunun dışında kaldı? Prens Andrew'un bile başı belaya girdi. Bill Gates kaçmayı nasıl başardı?" sorularını yöneltti.

Levant, sorular karşısında sessizliğini koruyan ve yürümeye devam eden Elias'a ayrıca "Epstein davasıyla ilgili tüm ayrıntılar ortaya çıkarsa, patronunuzun listedeki diğer kişiler gibi hukuki bir sorunla karşılaşmasından endişeleniyor musunuz? Melinda'nın Epstein yüzünden ondan boşanması kötü olmuş olmalı. Melinda Gates öğrendikleri yüzünden ondan boşandığını çünkü Gates'in Epstein'ı ziyaret etmeyi bırakmadığını söylemişti. Böyle bir adam için nasıl çalışabilirsin?" dedi.

Levant, Elias'a kendisinin Epstein ile tanışıp tanışmadığını da sordu. Sorulara hiçbir şekilde cevap vermeyen Elias'a Gates hakkında farklı sorular da yönelten gazeteci, cevap alamamasının ardından röportajına son vermek zorunda kaldı.

Bill Gates ile 2021'de boşanan Melinda Gates bir televizyon kanalına verdiği röportajda, eski eşinin Jeffrey Epstein ile görüşmesinden hiç hoşlanmadığını söylemişti. Gates ise Epstein ile görüşmesinin "bir hata" olduğunu ifade etmişti.

ABD'li milyarder iş adamı Jeffrey Epstein, 2002-2005 yılları arasında reşit olmayan onlarca kız çocuğuna yönelik cinsel istismar suçlamaları ile 6 Temmuz 2019'da New York'ta federal mahkemede hakim karşısına çıkarıldıktan sonra cezaevine gönderilmişti. Epstein, tutuklu bulunduğu cezaevinde 10 Ağustos 2019'da intihar etmişti. Fuhuş ağı oluşturarak kız çocuklarına tuzak kuran Epstein'in oyuncular, siyasetçiler gibi dünyaca ünlü isimlerle olan bağlantısı dünya genelinde büyük tepki çekmişti. - DAVOS

Kaynak: İHA
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Jeffrey Epstein, Bill Gates, İsviçre, Dünya, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bill Gates ve Jeffrey Epstein İlişkisi Hakkındaki Sorulara Cevap Vermedi - Son Dakika


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