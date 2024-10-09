BİM Market\'e 44 Bin TL Ceza

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Gaziantep'te tarihi geçmiş ürün satan ve hijyen kurallarını ihlal eden BİM markete toplam 44 bin 200 lira para cezası uygulandı. Raftaki tarihi geçmiş ürünleri ise bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki BİM market şubesinde alışveriş yapmak isteyen bir vatandaş, almak istediği ürünleri kontrol edince şok yaşadı.

Raftaki ürünlerin son kullanma tarihinin 10 gün geçtiği görüldü

Markette bulunan dolaptan ayran almak isteyen vatandaş, kontrol ettiği ayranların son kullanma tarihinin üzerinden neredeyse 10 gün geçtiğini fark etti. Aynı vatandaş o anları cep telefonu kamerasıyla kaydederek, "Son kullanma tarihi geçmeyen ayranları rafın arkasına koymuşlar, son kullanma tarihi geçen ürünleri de satın alınması için rafın daha görünür olan ön kısımlarına koymuşlar" ifadelerini kullandı.

Toplam 44 bin 200 lira para cezası uygulandı

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından Tarım ve Orman Gaziantep İl Müdürlüğü ekipleri markette denetim yaptı. Yapılan denetimlerin sonucunda söz konusu markete hijyen kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 29 bin 800 TL, son kullanma tarihi geçmiş ürün satmaktan da 14 bin 400 TL olmak üzere toplam 44 bin 200 lira para cezası uygulandı. Son kullanma tarihi geçen ürünler ise imha edildi.

Markete uyarı cezası da veren ekipler, ihlallerin devam etmesi durumunda daha ağır cezalar verileceğini vurguladı. - GAZİANTEP