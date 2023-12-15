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Bin 100 metredeki göçükte hayatını kaybeden 2 madencinin cenazelerine ulaşıldı - Son Dakika
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Bin 100 metredeki göçükte hayatını kaybeden 2 madencinin cenazelerine ulaşıldı

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde faaliyet gösteren krom madeninde meydana gelen göçükte hayatını kaybeden mühendis ve işçinin cansız bedenlerine 4 buçuk saat sonra ulaşıldı. Yaralı kurtarılan bir işçiden 30 dakika sonra iki madencinin cansız bedeni de çıkarıldı.

15.12.2023 - 08:11,  Güncelleme: 08:13
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Bin 100 metredeki göçükte hayatını kaybeden 2 madencinin cenazelerine ulaşıldı

DENİZLİ - Denizli'nin Acıpayam ilçesinde faaliyet gösteren krom madeninin bin 100 metre ilerisinde meydana gelen göçükte hayatını kaybeden mühendis ve işçinin cansız bedenlerine 4 buçuk saat sonra ulaşıldı. 4 saatin ardından yaralı kurtarılan bir işçiden 30 dakika sonra iki madencinin cansız bedeni de çıkarıldı.

Acıpayam ilçesine bağlı Karaismailler Mahallesi Devekonağı mevkiinde faaliyet gösteren krom madeninde saat 23.00 sıralarında meydana gelen göçükte, maden mühendisi Kadir Özer ile işçilerden Rıfat Salman ve Mustafa Karahan göçük altında kaldı. Ekipler ve madencilerin katılımıyla başlatılan arama kurtarma çalışmaları neticesinde maden mühendisi Kadir Özer ile işçilerden Mustafa Karahan'ın cansız bedenlerine ulaşıldı.

Yaralı işçinin sağlık durumu iyi

Ekipler, yerin bin 100 metre ilerisinde mahsur kalan Rıfat Salman'ı yaklaşık 4 saatlik çalışmanın arından sağ olarak kurtardı. Aile yakınları ve meslektaşlarının umutlu bekleyişinin ardından ambulansla alınan işçi, Acıpayam Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağ kurtarılan Rıfat Salman'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Cenazeler madenden çıkarıldı

Yaralı Salman'ın kurtarılmasının ardından ekipler, Kadir Özer ve Mustafa Karahan'ın cansız bedenlerini 30 dakika sonra maden içerisinden çıkarttı. Traktörün arkasına bağlanan römork yardımıyla çıkarılan iki cenaze, bindirildikleri ambulansla adli tıp kurumuna kaldırıldı. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.

Bin 100 metredeki göçükte hayatını kaybeden 2 madencinin cenazelerine ulaşıldı
Kaynak: İHA
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Mustafa Karahan, Acıpayam, Denizli, Acil Durum, Soruşturma, Kaza, 3. Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bin 100 metredeki göçükte hayatını kaybeden 2 madencinin cenazelerine ulaşıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bin 100 metredeki göçükte hayatını kaybeden 2 madencinin cenazelerine ulaşıldı - Son Dakika
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