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Binadan düşen çanak antenin altında kalmaktan kıl payı kurtuldu, o anlar kamerada

SAKARYA - Sakarya'nın Hendek ilçesinde kaldırımda yürüyen vatandaş, binadan düşen çanak antenin altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Başpınar Mahallesi Remzi Efendi Caddesi'nde seyreden tırın dorsesi, bir marketin karşıdan karşıya astığı flamalara takıldı. Flamaların bağlandığı çanak anten ise yerinden çıkarak yola düştü. O esnada kaldırımda yürüyen bir vatandaş, hızla düşen antenin altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu. Kırılan tenteden ve duvardan kopan parçaların yayaya isabet ettiği anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde; antenin düşmesi, kopan parçaların yayaya isabet etmesi ve yayanın kafasını tuttuğu anlar yer aldı.