Binalara tırmanan sansarı görenler şaşkına döndü - Son Dakika
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Binalara tırmanan sansarı görenler şaşkına döndü

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Kocaeli'de gece karanlığında şehre inen ve binaların balkonlarına tırmanan sansarı gören vatandaşlar şaşkına döndü. Sansarın binaya tırmandığı anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansırken, mahalleli balkonda uyumaya korktuklarını söyledi.

29.06.2024 00:42  Güncelleme: 01:00
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Binalara tırmanan sansarı görenler şaşkına döndü

KOCAELİ - Kocaeli'de gece karanlığında şehre inen ve binaların balkonlarına tırmanan sansarı gören vatandaşlar şaşkına döndü. Sansarın binaya tırmandığı anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansırken, mahalleli balkonda uyumaya korktuklarını söyledi.

Kocaeli'de doğasından çıkıp şehre inen sansarı gören vatandaşlar şaşkına döndü. Gece saatlerinde İzmit ilçesi Kuruçeşme Fatih Mahallesi'ne gelen sansar, binanın ikinci katındaki balkona tırmandı. Balkonda gezinen ve demirlere çıkan sansar, umduğunu bulamayınca tekrar inerek uzaklaştı. Sansarın balkona tırmanması vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sansarı daha önce de aynı mahallede gören vatandaşlar, balkonda yatmaktan korktuklarını söyleyerek, hayvanın doğada bulunması sebebiyle bulaşıcı hastalığı olabileceğinden endişe duyarak, yetkililerden soruna çözüm bulmasını istiyor.

"2 hafta önce de karşılaştım"

Sansarı daha öncede gördüğünü söyleyen mahalle sakini Metin Erarslan, "2 hafta önce sokakta arkadaşım ile konuşurken, kedi benzeri ama kediden uzun olan hayvanla karşılaşmıştım. Aslında bu hayvanın sansar olduğunu anladım. Sansarın şehir merkezide yaşamasına anlam veremediğim için geri gidecek diye düşündüm. Ancak geçtiğimiz gün tekrar sansar gelmiş ve sosyal medyada görüntüsü yayılmış. Sansar anladığım kadarıyla bu bölgeyi mesken edinmiş. Yaz dönemi olduğu için sıcaktan ötürü insanlar kapı, pencereyi açık bırakıp yatabiliyor. Bu durumun tehlikeli olduğunu düşünüyorum, dikkatli olmak gerekir. Hayvan kendi vahşi doğasına döneceğini umut ediyoruz. Bu konuda uzman arkadaşların ve belediyelerin önlem alacağını düşünüyoruz. Halk olarak da tedirgin olmak istemiyoruz. Sansarlar vahşi hayatta olduğu için kuduz veya bulaşıcı hastalıkları olabileceğini düşünüyoruz. Vahşi olduğu için ısırabilir, dikkat etmek gerekiyor. Ben balkonda uyumuyorum ama sansar çok yüksek katlara çıkabilecek yeteneğe sahip. Kendi yaşam alanına dönmesi veya döndürülmesi herkes için daha iyi olacaktır. Belgesellerden izlediğimiz kadarıyla sansarın kümes hayvanlarını avlandığını biliyorum. İnsanların yaşam alanları doğal hayatlarının içine girdiği için bazı şeylerle karşılaşabiliyoruz. Muhtemelen acıktı, su ve yiyecek bulmak için şehir içine geldi. Vatandaşların balkonda yiyecek bulundurmamasını tavsiye ediyorum" diye konuştu.

"Sansarı hiç şehir merkezinde görmeyi beklemiyordum"

Muhammed Ali Çiftçi ise "Sansarın videosunu sosyal medyada gördüm. İnsanlar balkonda çok vakit geçiriyor. Sansar dışında balkona akrep veya yılanda gelebilir, insanlar dikkatli olsun. Kocaeli'de ormanlık alan çok fazla var, sansar acıktığı için şehir merkezine inmiş. Sansarı hiç şehir merkezinde görmeyi beklemiyordum. İnsanların balkonlarda uyumamalarını tavsiye etmiyorum. Daha önce hiç sansar görmemiştim. Ben hiç balkonda uyumuyorum, zaten hayvanlardan çok korkuyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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