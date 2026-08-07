Bingöl\'de apartman yangını: 9 kişi hastanelik oldu

Bingöl'de 16 dairenin bulunduğu bir binada çıkan yangın, mahalleliyi sokağa döktü. Binada mahsur kalan vatandaşlar, itfaiye ekiplerinin merdivenli aracıyla kurtarıldı.

Olay, 'Recep Tayyip Erdoğan Mahallesi'nde bulunan 16 daireli bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle yükselen alevler kısa sürede daireyi esir aldı. Pencerelerden taşan alevler ve binayı saran yoğun siyah duman büyük paniğe yol açarken, duman dolayısıyla üst katlarda mahsur kalanlar için adeta can pazarı yaşandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Zamana karşı yarış başlatan ekipler, bir yandan alevlerle mücadele ederken diğer yandan merdiven aracı açarak binada mahsur kalan vatandaşları tek tek aşağı indirdi. Bingöl Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin kritik müdahalesiyle facianın eşiğinden dönülürken yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında dumandan etkilenen 3'ü çocuk 9 kişi ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi edildi.

?Dairede büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, yangının çıkış sebebinin tespiti için geniş çaplı inceleme başlatıldı.