Bingöl\'de 304 Aranan Şahıs Yakalandı

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Bingöl'de son bir haftada polis ve jandarma ekiplerince yapılan çalışmalarda aranan 304 şahıs yakalandı.

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, son bir haftada gerçekleştirilen asayiş uygulamalarının detaylarını paylaştı. Vali Usta, 28 Ekim-4 Kasım tarihleri arasında Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı çalışmalarda 52'si yabancı uyruklu olmak üzere toplam 79 bin 778 şahsın sorgulandığını belirtti. Vali Usta, "Aranan 304 şahıs tespit edilerek, 3 gözaltı, 2 tutuklama yapıldı. 14 bin 57 araç denetlenerek, bin 347 araca cezai işlem uygulanırken, 74 araçta trafikten men edildi" dedi. - BİNGÖL