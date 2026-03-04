Bingöl'de 39 ayrı dosyadan toplam 36 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı yakalandı.
Bingöl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalar neticesinde, 39 ayrı dosyadan aranan ve toplam 36 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen şahsın cezaevine teslim edildiği öğrenildi. - BİNGÖL
Son Dakika › 3. Sayfa › Bingöl'de 36 Yıl Hapis Cezalı Zanlı Yakalandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?