Bingöl'de haklarında yakalama kararı bulunan 4 şahıs yakalandı.
Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 14-16 Ocak tarihleri arasında aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi. İcra edilen çalışmalar neticesinde "güveni kötüye kullanma, bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarını araç olarak kullanmak suretiyle dolandırıcılık, yakacak nitelikte emval veren ağaç kesme ve bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık" suçlarında haklarında arama kaydı bulunan 4 şüpheli yakalandı. Yakalanan şahıslardan 1'i, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Elazığ Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - BİNGÖL
Son Dakika › 3.Sayfa › Bingöl'de 4 Dolandırıcı Yakalandı - Son Dakika
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