Bingöl'de 6 Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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Bingöl'de 6 Şahıs Yakalandı

Bingöl\'de 6 Şahıs Yakalandı
23.05.2025 11:39
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Bingöl'de, haklarında arama kaydı bulunan 6 kişi yakalandı; biri cezaevine gönderildi.

Bingöl'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası ile ifadeye yönelik arama kaydı bulunan 6 kişi yakalandı.

Bingöl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince haklarında arama kaydı bulunan şahısların yakalanmalarına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Çalışmalar kapsamında 'İbadete ayrılmış olan eşya hakkında hırsızlık, konutta veya eklentilerinde yağma, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak suçlarından toplam 22 yıl 1 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi ile, haklarında ifadeye yönelik arama kaydı bulunan 5 kişi yakalandı.

Kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs Elazığ T Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, diğer şahıslar işlemlerinin ardından adli makamlara teslim edildi. - BİNGÖL

Kaynak: İHA

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