Bingöl'de Aranan 31 Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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Bingöl'de Aranan 31 Şahıs Yakalandı

Bingöl\'de Aranan 31 Şahıs Yakalandı

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, 13-27 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda, aranan 31 şahsın yakalanarak cezaevine teslim edildiğini açıkladı. Operasyonlarda hırsızlık, dolandırıcılık, kasten öldürme, yaralama, KOM suçları, narkotik suçları, cinsel suçlar ve diğer suçlardan aranan şahısların bulunduğu belirtildi.

27.05.2024 17:28
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Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, 13-27 Mayıs tarihleri arasında aranan şahıslara yönelik gerçekleşen operasyonlarda, 31 şahsın yakalanarak cezaevine teslim edildiğini açıkladı.

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'nın 13-27 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirdiği faaliyetleri açıkladı.

Sosyal medya üzerinden açıklamalarda bulunan Vali Usta, "Bingöl'de 13-27 Mayıs tarihleri arasında "Aranan Şahıslara Yönelik" düzenlenen operasyonlarda haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası sebebiyle arama kaydı bulunan 31, ifadeye yönelik arama kaydı bulunan 25, toplamda 56 firari yakalandı. Firari suçluların sokaklarımızda gezmelerine asla izin vermeyeceğiz. Ailelerimizin huzurunu kaçırmalarına müsaade etmedik, etmeyeceğiz "dedi.

31 şahsı tutuklandığını belirten Vali Usta, "Hırsızlıktan 3 şahıs, Dolandırıcılıktan 1 şahıs, Kasten Öldürmeden 1 şahıs, Yaralamadan 1 şahıs, KOM Suçlarından 2 şahıs, Narkotik Suçlarından 5 şahıs, Cinsel Suçlardan 1 şahıs, Diğer Suçlardan 17 şahıs olmak toplam 31 şahıs yakalanarak adalete teslim edildi "şeklinde açıklamalarda bulundu. - BİNGÖL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bingöl'de Aranan 31 Şahıs Yakalandı - Son Dakika

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