Bingöl\'de ata çarpan otomobil kazasında 1 kişi yaralandı, at telef oldu

Bingöl'de ata çarpan otomobil kazasında 1 kişi yaralandı, at telef olduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bingöl-Karlıova karayolu Sudurağı köyü mevkiinde yola çıkan ata çarpan yabancı plakalı otomobilin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı. Çarpmanın etkisiyle at telef olurken, yaralı sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı; kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Bingöl'de otomobilin ata çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza, Bingöl- Karlıova karayolu Sudurağı köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, W IR 21 plakalı yabancı plakalı otomobil yola çıkan ata çarptı. Çarpmanın etkisiyle at telef olurken, kazada 1 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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