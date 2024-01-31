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Bingöl'de buzlanma nedeniyle meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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Bingöl'de buzlanma nedeniyle meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı

Bingöl\'de buzlanma nedeniyle meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı

Bingöl - Diyarbakır Karayolu Doganca Köyü mevkiinde buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada, 2'si çocuk 5 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edilerek yaralılar hastaneye kaldırıldı. Güvenlik güçleri olay yerinde inceleme yaptı.

31.01.2024 17:33
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Bingöl'de buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada, 5 kişi yaralandı.

Kaza, Bingöl - Diyarbakır Karayolu Doganca Köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.K. idaresindeki otomobil, buzlanmadan dolayı sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı. Kazada 2'si çocuk 5 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Güvenlik güçleri kazayla ilgili olay yerinde inceleme yaptı. - BİNGÖL

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Bingöl'de buzlanma nedeniyle meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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