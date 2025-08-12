Bingöl\'de Çöplükte Yangın Kontrol Altına Alındı

Bingöl'de çöplük alanda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Karlıova ilçesi Borhane mevkisinde çöp dökme alanında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın dağlık alana yayıldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine Karlıova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin uzun uğraşları sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Jandarma ekipleri yangının çıkışıyla ilgili inceleme yaptı. - BİNGÖL