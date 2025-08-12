Bingöl'de Çöplükte Yangın Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
Bingöl'de Çöplükte Yangın Kontrol Altına Alındı

Bingöl\'de Çöplükte Yangın Kontrol Altına Alındı
12.08.2025 15:36  Güncelleme: 15:41
Bingöl'ün Karlıova ilçesindeki çöp dökme alanında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının çıkış sebebiyle ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı.

Bingöl'de çöplük alanda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Karlıova ilçesi Borhane mevkisinde çöp dökme alanında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın dağlık alana yayıldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine Karlıova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin uzun uğraşları sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Jandarma ekipleri yangının çıkışıyla ilgili inceleme yaptı. - BİNGÖL

Kaynak: İHA

İnceleme, Jandarma, Karlıova, İtfaiye, Son Dakika

