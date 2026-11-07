Bingöl\'de DAEŞ üyeliğinden yakalanan 1 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi

Bingöl'de silahlı terör örgütüne üye olma suçundan yakalanan 1 şüpheli tutuklandı.

Bingöl Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma yapıldı. Yapılan çalışmada DAEŞ Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak suçundan bir şüpheli yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.