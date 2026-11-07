Bingöl\'de DAEŞ üyeliğinden yakalanan 1 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi

Bingöl'de DAEŞ üyeliğinden yakalanan 1 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bingöl'de DAEŞ Silahlı Terör Örgütüne üye olmak suçundan yakalanan bir şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Bingöl'de silahlı terör örgütüne üye olma suçundan yakalanan 1 şüpheli tutuklandı.
Bingöl Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma yapıldı. Yapılan çalışmada DAEŞ Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak suçundan bir şüpheli yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İHA
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