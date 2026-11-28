Bingöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, umuma açık istirahat ve eğlence yerleri ile yol uygulamaları çerçevesinde Düzağaç ve Yenişehir bölgelerinde denetim yaptı.

Bingöl'de Emniyet Müdürlüğünce gerçekleştirilen denetimlerde 450 şahıs, 163 araç ve 20 motosiklet sorgulandı, 20 iş yeri denetlendi. Uygulamalarda 1 yıl 1 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 1 şahıs ile ifadeye yönelik araması bulunan 1 şahıs yakalandı. Denetimlerde ayrıca 11,76 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Yoklama kaçağı olduğu tespit edilen 1 şahıs hakkında işlem yapılırken, trafik kurallarını ihlal eden araç ve sürücülere de gerekli idari yaptırımlar uygulandı.

Bingöl Emniyet Müdürlüğü, kentte huzur ve güvenliğin sağlanması, kamu düzeninin korunması ile suçla etkin mücadelede denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.