Bingöl'de denetimlerde 11,76 gram esrar ele geçirildi ve 2 aranan şahıs yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bingöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Düzağaç ve Yenişehir'de yaptığı uygulamalarda 450 kişiyi, 163 aracı ve 20 motosikleti sorguladı; 20 iş yerini denetledi. Denetimlerde 11,76 gram esrar ele geçirilirken 2 aranan şahıs yakalandı, yoklama kaçağı 1 kişi hakkında işlem yapıldı.
Bingöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, umuma açık istirahat ve eğlence yerleri ile yol uygulamaları çerçevesinde Düzağaç ve Yenişehir bölgelerinde denetim yaptı.
Bingöl'de Emniyet Müdürlüğünce gerçekleştirilen denetimlerde 450 şahıs, 163 araç ve 20 motosiklet sorgulandı, 20 iş yeri denetlendi. Uygulamalarda 1 yıl 1 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 1 şahıs ile ifadeye yönelik araması bulunan 1 şahıs yakalandı. Denetimlerde ayrıca 11,76 gram esrar maddesi ele geçirildi.
Yoklama kaçağı olduğu tespit edilen 1 şahıs hakkında işlem yapılırken, trafik kurallarını ihlal eden araç ve sürücülere de gerekli idari yaptırımlar uygulandı.
Bingöl Emniyet Müdürlüğü, kentte huzur ve güvenliğin sağlanması, kamu düzeninin korunması ile suçla etkin mücadelede denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.
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