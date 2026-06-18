Bingöl merkez Simani Mahallesi'nde otomobilin çarptığı eşek telef olurken, araçta maddi hasar oluştu.
Kaza, Bingöl-Muş karayolu üzerinde Simani Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki otomobil yola çıkan eşeğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle eşek telef olurken, otomobilde maddi hasar meydana geldi. - BİNGÖL
Son Dakika › 3. Sayfa › Bingöl'de Eşek Kazası: Eşek Telef Oldu - Son Dakika
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