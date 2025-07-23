Bingöl\'de Firari 70 Şahıs Yakalandı

BİNGÖL (İHA) – Bingöl'de aranan şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda firari olan 70 şahıs yakalandı.

Bingöl Valiliği'nce konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, 7-21 Temmuz tarihlerinde emniyet ve jandarma ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik faaliyetlerde çeşitli suçlardan aranan toplamda 16 kişi ile ifadeye yönelik arama kaydı bulunan 54 kişi yakalandı.

Güvenlik güçlerince asayişin sağlanması ve suç işlenmesinin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda ise, 41 gram kokain, 540 gram skunk, 158 gram toz esrar maddesi, 4 bin adet kök skunk, 10 bin adet kök kenevir bitkisi, 3 adet AK-47 tüfeği, 3 adet tabanca ve 7 adet şarjör, 255 adet fişek, 4 adet av tüfeği, 2 adet kesici alet ve 3 hassas terazi ele geçirildi. Operasyonlarda 3 kişi gözaltına alındı.

Denetimlerde 72'si yabancı uyruklu olmak üzere toplam 164 bin 777 şahıs sorgulandı. Aranan 64 şahıs tespit edildi. 23 gözaltı yapılırken 5 kişi de tutuklandı. Ayrıca, 23 bin 95 adet denetlenirken 2 bin 51 araca da cezai işlem uygulandı. - BİNGÖL