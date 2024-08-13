Bingöl'de Huzur ve Güven Operasyonları Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Bingöl'de Huzur ve Güven Operasyonları Devam Ediyor

Bingöl\'de Huzur ve Güven Operasyonları Devam Ediyor

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünün bir hafta içinde gerçekleştirdiği faaliyetleri açıkladı. Silah ve mühimmat ele geçirildiği belirtilirken, aranan kişilerin tutuklandığı ifade edildi.

13.08.2024 10:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünün bir hafta içinde gerçekleştirmiş olduğu faaliyetleri açıklayan Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, "Halkımızın huzurunu kaçıranların peşindeyiz. Huzur ve güven operasyonlarımız aralıksız devam edecektir" dedi.

Vali Ahmet Hamdi Usta, 5 - 12 Ağustos 2024 tarihleri arasında İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca icra edilen faaliyetleri sosyal medya hesabından açıkladı. Silah ve roketatar ele geçirildiğini belirten Vali Usta, "2 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet şarjör, 69 adet tabanca fişeği, 1 adet roketatar mühimmatı, 21 adet bombaatar mühimmatı ele geçirilmiştir. Halkımızın huzurunu kaçıranların peşindeyiz. Huzur ve güven operasyonlarımız aralıksız devam edecektir" diye konuştu.

Aranan 7 kişi tutuklandı

Yine ekiplerce yapılan faaliyetler kapsamında 94 bin 163 şahsın sorgulandığını belirten Vali Usta, "Bingöl İl Emniyet Müdürlüğümüz ve İl Jandarma Komutanlığımız 26'sı yabancı uyruklu olmak üzere toplam 94 bin 163 şahsı sorguladı. Aranan 445 şahıs tespit edilerek 5 gözaltı, 7 tutuklama yapıldı. 16 bin 579 araç denetlendi. Bin 614 araca cezai işlem uygulanırken 80 araçta trafikten men edildi. Amacımız; hemşerilerimizin de yardımlarıyla Bingöl'ümüzü daha güvenli ve huzurlu bir kent yapmaktır" ifadelerine yer verdi. - BİNGÖL

Kaynak: İHA

Ahmet Hamdi Usta, Operasyon, 3-sayfa, Güvenlik, Suç, Operasyon, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bingöl'de Huzur ve Güven Operasyonları Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:40 Sivas’ta 4.1 büyüklüğünde deprem Sarsıntı çevre illerde de hissedildi Sivas'ta 4.1 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı çevre illerde de hissedildi
10:11 YKS yerleştirme sonuçları açıklandı YKS yerleştirme sonuçları açıklandı
09:09 Acun Ilıcalı, 25 yaşındaki sevgilisiyle evleniyor Acun Ilıcalı, 25 yaşındaki sevgilisiyle evleniyor
09:04 CHP’de dengeleri değiştirecek iddia Tunç Soyer, Özgür Özel’e rakip olacak CHP'de dengeleri değiştirecek iddia! Tunç Soyer, Özgür Özel'e rakip olacak
19:51 Toptancının verdiği fiyata kızıp 600 ton ürünü bedava dağıttılar Toptancının verdiği fiyata kızıp 600 ton ürünü bedava dağıttılar
18:44 Canlı yayında demediğini bırakmadı Jose Mourinho’dan Okan Buruk’a olay yaratacak sözler Canlı yayında demediğini bırakmadı! Jose Mourinho'dan Okan Buruk'a olay yaratacak sözler!
18:19 Nedeni belli oldu İşte Silopi’de servis aracına düzenlenen saldırının iç yüzü Nedeni belli oldu! İşte Silopi'de servis aracına düzenlenen saldırının iç yüzü
18:06 Pres makinesine sıkışan işletme sahibi feci şekilde can verdi Pres makinesine sıkışan işletme sahibi feci şekilde can verdi
17:38 İlk maçında kırmızı kart görmüştü Arda Turan’dan hakemlere bomba sözler İlk maçında kırmızı kart görmüştü! Arda Turan'dan hakemlere bomba sözler
17:23 Şırnak Silopi’de maden işçilerini taşıyan servis aracına saldırı: 1 ölü, 8 yaralı Şırnak Silopi'de maden işçilerini taşıyan servis aracına saldırı: 1 ölü, 8 yaralı
17:09 Arda Güler’in performansı gören Mbappe daha fazla dayanamayıp antrenmanı yarıda bıraktı Arda Güler'in performansı gören Mbappe daha fazla dayanamayıp antrenmanı yarıda bıraktı
16:39 Her yerde onu arıyorlar Ankaragücü’nün futbolcusu kayboldu Her yerde onu arıyorlar! Ankaragücü'nün futbolcusu kayboldu
16:35 Gelecek Partili vekiller, AK Parti’ye geçecek iddialarına yalanlama Gelecek Partili vekiller, AK Parti'ye geçecek iddialarına yalanlama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2024 11:11:21. #1.13#
SON DAKİKA: Bingöl'de Huzur ve Güven Operasyonları Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement