Bingöl\'de İl Trafik Komisyonu, güvenli ulaşım için bir araya geldi

Bingöl'de trafik sorunları, İl Trafik Komisyonu tarafından masaya yatırıldı.

Valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen programa, Vali Cahit Çelik, Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Sabri Küyük, İl Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı, kurum müdürleri, komisyon üyeleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Programda konuşan Vali Cahit Çelik, Bingöl'ün trafik açısından daha düzenli ve güvenli bir şehir haline getirilmesi için çalışmaların sürdüğünü belirterek, "Şehir içi ulaşımda yaşanan sorunları kalıcı çözümlerle ortadan kaldırmak, vatandaşlarımızın günlük yaşamını kolaylaştırmak ve trafik akışını daha sağlıklı hale getirmek önceliklerimiz arasındadır. Farklı kesimlerden gelen talepleri değerlendirerek ortak akıl çerçevesinde somut adımlar atacağız" dedi.

Programın ilk bölümünde İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan sunumla ilin trafik sorunları ele alınarak değerlendirmelerde bulunuldu. Devamında ise vatandaşlardan ve kurumlardan gelen talepler ile gündemde yer alan konular görüşülerek karara bağlandı.

Görüş ve önerilerin değerlendirilmesinin ardından toplantı sona erdi. - BİNGÖL