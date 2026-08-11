Bingöl'de İş Kazası: Asansör Kabini Düştü - Son Dakika
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Bingöl'de İş Kazası: Asansör Kabini Düştü

Bingöl\'de İş Kazası: Asansör Kabini Düştü
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Asansör montajı sırasında üzerine kabin düşen Muhammed Uyğur, hastanede hayatını kaybetti.

Bingöl'de asansör montajı sırasında meydana gelen iş kazasında, üzerine asansör kabini düşen 32 yaşındaki Muhammed Uyğur, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Bingöl merkez Selahattin Eyyubi Mahallesi'nde bir inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, inşaatta asansör kabini montajı yapan 32 yaşındaki Muhammed Uyğur'un üzerine asansör kabini düştü. İhbar üzerine bölgeye sağlık, emniyet ve itfaiye sevk edildi. Ağır yaralanan işçi, ekiplerin müdahalesiyle sıkıştığı yerden çıkarıldı.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Uyğur, ambulansla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Uyğur, tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Acil Durum, İş Kazası, Güvenlik, 3. Sayfa, Bingöl, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bingöl'de İş Kazası: Asansör Kabini Düştü - Son Dakika

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