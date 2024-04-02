Bingöl\'de iş makinesinin çarptığı adam hayatını kaybetti

Bingöl merkezde iş makinesinin çarptığı adam, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Kaza, Simani Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen bir iş makinesi, İ.B.'ye çarptı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan şahıs, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.
Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. - BİNGÖL
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Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri Yunusemre ilçesinde bulunan bir ilkokul ve yedi lisenin bulunduğu bölgede dört gün boyunca motosiklet denetimi gerçekleştirdi. Denetimler sonucunda 18 motosiklet trafikten men edilirken, 41 motosiklet sürücüsüne toplamda 97 bin 190 TL idari para cezası kesildi.
Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık suçundan 12 yıl 10 ay hapis cezası ile aranan şüpheliyi yakalayarak adli makamlara sevk etti. Şüpheli, Antakya ilçesindeki bir binada muhafaza altına alınmış eşya hakkında suç işlemişti.
Zonguldak'ta bir maden ocağında çalışan 25 yaşındaki Soner Korkut, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Korkut'un cenazesi köyünde toprağa verildi.
Ordu'nun Fatsa ilçesinde meydana gelen patpat kazasında baba Aydoğan Güzelce ve oğlu Eren Güzelce hayatını kaybetti. Kazada, tarım aracının direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki bahçeye uçtu ve ağaca çarptı. Sağlık ekipleri olay yerine gelerek baba ve oğlunun hayatını kaybettiğini belirledi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Adıyaman'da polis ekipleri, trafiği tehlikeye düşüren ve çevreye rahatsızlık veren motosikletlere yönelik denetimlerini sürdürüyor. Abartı egzozla gürültü kirliliğine neden olan, plakasız veya muayene şartlarına uygun olmayan motosikletlere cezai işlem uygulanırken, toplam 30 motosikletin sürücüsüne 212 bin 170 TL para cezası kesildi. Denetimlerin devam edeceği belirtildi.
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde, Tuzla Mahallesi'ndeki bir oto yıkama dükkanına gelen motosikletli bir kişi, işletme sahibi A.K'ye tabancayla ateş etti. Yaralanan A.K hastaneye kaldırıldı. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Olay anında dükkanın yakınında bulunan bir tanık, daha önce de dükkanın kurşunlandığını belirtti.
Aydın'ın Germencik ilçesinde otoyolda ölü bulunan zihinsel engelli kadına kamyonla çarptığı gerekçesiyle gözaltına alınan sürücü tutuklandı. İzmir-Aydın otoyolunda yapılan çalışmalar sonucunda güvenlik kameralarından incelenen araçlar arasında kırık far ve tamponu bulunan bir kamyon tespit edildi. Kamyon sürücüsü olan Y.İ. gözaltına alındı ve tutuklandı. Olayda hayatını kaybeden kişinin zihinsel engelli Deniz Yetiş olduğu belirlendi.
Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, iftar vakti öncesi vatandaşları uyararak yasaklı bölgelere park yapmamaları konusunda uyarılarda bulundu. Uyarılara uymayan sürücülere cezai işlem uygulandı.
Çorum'da Buharevler Mahallesi Mustafa Kemal Ortaokulu önünde çıkan tartışmada, bir çocuk yan bakma meselesi yüzünden bıçaklanarak ağır yaralandı. Olayın ardından şüpheli gözaltına alındı ve yaralı çocuğun hayati tehlikesi devam ediyor.
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