Bingöl\'de Kaçak Tütün Operasyonu

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Bingöl'de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 10 kilo kıyılmış tütün, 23 bin 790 dolu ve 21 bin de boş makaron ele geçirildi.

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığı yapan şahıslara yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde merkez ilçe mülki sınırları içerisinde bir şüpheli şahsın aracında ve ikametinde arama gerçekleştirildi. Yapılan aramada, 100 kilogram kıyılmış tütün, 23 bin 790 adet içi tütün ile doldurulmuş makaron, 21 bin boş makaron, 1 adet sigara dolum makinası, 1 adet hava kompresörü, 1 adet hassas terazi, 70 adet sigara bandrolü ele geçirildi.

Söz konusu malzemelere el konulurken, şüpheli şahıs hakkında gerekli adli işlemlere başlandığı belirtildi. - BİNGÖL