Bingöl'de Kaleşnikof ve yivsiz av tüfeği ele geçirildi - Son Dakika
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Bingöl'de Kaleşnikof ve yivsiz av tüfeği ele geçirildi

Bingöl\'de Kaleşnikof ve yivsiz av tüfeği ele geçirildi

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan aramalarda 2 araçta kaleşnikof ve yivsiz av tüfeği bulundu. Operasyonlar sonucunda bir şüpheli hakkında adli işlemlere başlanırken, diğer şüpheliye ise adli para cezası uygulandı.

30.08.2024 10:08
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Bingöl'de İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 2 araçta yapılan aramada kaleşnikof ve yivsiz av tüfeği ele geçirildi.

Konuyla ilgili valilikten yapılan açıklamada, "Bingöl İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, merkez ilçe mülki sınırları içerisinde bir şüpheli araçta kaleşnikof tüfek bulunduğu bilgisi alınmış, yapılan operasyon sonucunda; 1 adet kaleşnikof tüfek, 1 adet şarjör, 70 adet fişek ele geçirilerek bir şüpheli hakkında adli işlemlere başlanmıştır. Ayrıca Genç ilçesi kırsalında bomba arama köpeği ile icra edilen operasyonda şüpheli araçta yapılan arama neticesinde 1 adet yivsiz av tüfeği, 10 adet fişek muhafaza altına alınarak, bir şüpheli şahıs hakkında 2521 sayılı kanuna muhalefet suçundan adli para cezası uygulanmıştır" denildi. - BİNGÖL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bingöl'de Kaleşnikof ve yivsiz av tüfeği ele geçirildi - Son Dakika

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