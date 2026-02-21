Bingöl'de Kapanan Köy Yolları Açılıyor - Son Dakika
Bingöl'de Kapanan Köy Yolları Açılıyor

Bingöl'de Kapanan Köy Yolları Açılıyor
21.02.2026 12:20
Solhan'daki kar ve heyelan nedeniyle kapanan yollar, İl Özel İdaresi ekipleri tarafından açılıyor.

Bingöl'ün Solhan ilçesi kırsalında kar ve heyelandan dolayı kapanan yollar, İl Özel İdaresi ekipleri tarafından açılıyor.

Solhan ilçesine bağlı Doğuyeli, Arslanbeyli ve Kale köylerinde etkili olan yoğun kar yağışı ve toprak kayması nedeniyle kapanan köy yollarında çalışmalar aralıksız devam ediyor. Ekipler, vatandaşların ulaşımda mağduriyet yaşamaması için iş makineleriyle kar ve heyelan temizliği çalışması yürütürken, yolların en kısa sürede tamamen ulaşıma açılması hedefleniyor.

Yetkililer, Ramazan ayına rağmen sahada görev yapan personelin fedakarca çalıştığını belirterek, kırsal bölgelerde ulaşımın aksamaması için mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini ifade edildi. - BİNGÖL

11:28
