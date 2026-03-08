Bingöl\'de Karla Mücadele Devam Ediyor

Bingöl'ün Solhan ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan köy yollarını açma çalışmaları devam ediyor.

Bingöl'de etkisini sürdüren kar yağışı sonrası bazı köy yollarında ulaşımda aksamalar yaşandı. Bu kapsamda İl Özel İdaresi ekipleri, Ramazan ayı ve mesai mefhumu gözetmeksizin çalışmalarını sürdürerek kapanan yolları yeniden ulaşıma açmak için yoğun mesai harcadı.

Solhan ilçesine bağlı Göksu köyünde yürütülen karla mücadele çalışmalarında, İl Özel İdaresi ekiplerine destek amacıyla bölgeye gönderilen kar savurma aracı da görev aldı. Hafta sonu yapılan çalışmalar sonucunda köy yolu temizlenerek yeniden ulaşıma açıldı.

Yetkililer, vatandaşların ulaşımda mağduriyet yaşamaması için il genelinde karla mücadele çalışmalarının aralıksız devam edeceğini belirtti. - BİNGÖL