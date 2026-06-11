Bingöl'de Kaza: Lastik Patladı, Araç Refüje Çarptı - Son Dakika
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Bingöl'de Kaza: Lastik Patladı, Araç Refüje Çarptı

Bingöl\'de Kaza: Lastik Patladı, Araç Refüje Çarptı
11.06.2026 21:48
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Bingöl'de lastiği patlayan hafif ticari araç refüjdeki direğe çarparak kazaya neden oldu. 1 yaralı.

Bingöl'de lastiği patlayan hafif ticari aracın kontrolden çıkarak refüjdeki aydınlatma direğine çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Bingöl-Diyarbakır karayolu Aftor İnali Bulvarı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.E.S. kontrolündeki 12 MA 0154 plakalı hafif ticari araç, Bingöl istikametine seyir halindeyken lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıktı. Refüjde bulunan aydınlatma direğine çarparak direği deviren araç, daha sonra karşı şeride geçti. Şans eseri o sırada karşı yönden herhangi bir aracın gelmemesi muhtemel bir faciayı önledi. Bir süre ilerleyen araç daha sonra durabildi. Kazada araçta bulunan yolcu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BİNGÖL

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Bingöl, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bingöl'de Kaza: Lastik Patladı, Araç Refüje Çarptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Aybüke Cem Aybüke Cem:
    lastik mi patladı böyle mi oldu bilmem ama bu tür kazalarda çoğu zaman yol durumu kaynaklanıyo sanki birilerinin eline bakıyo direklerin yerleşimi vs 0 0 Yanıtla
  • Fuat Ernis Erkal Fuat Ernis Erkal:
    bu yolda başka araçlar da geçiyordu nasıl kimse çarpmadı diye baya şanslı olmuş şehrimizde böyle hadiselerin sıklığı artıyo insanlar korku içinde yolculuk yapio bu sefer bir yaralı ama sonucu daha kötü olabilirdi herkes evine tıkılı kalsaydı belki daha iyi olurdu 0 0 Yanıtla
  • Filiz Oğul Filiz Oğul:
    yazık ha böyle şeyler oluyo da insanlar farkında değil benim komşunun oğlu da geçen ay böyle bi durum yaşadı lastik patladı diye gitti hastaneye yatış bile oldu şükür ki bu sefer daha hafif atlatmış ama bu karayolunda hep bi problem var yol bakımı düzgün yapılsaydı belki böyle olmazdı 0 0 Yanıtla
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