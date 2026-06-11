Bingöl\'de Kaza: Lastik Patladı, Araç Refüje Çarptı

Filiz Oğul:

yazık ha böyle şeyler oluyo da insanlar farkında değil benim komşunun oğlu da geçen ay böyle bi durum yaşadı lastik patladı diye gitti hastaneye yatış bile oldu şükür ki bu sefer daha hafif atlatmış ama bu karayolunda hep bi problem var yol bakımı düzgün yapılsaydı belki böyle olmazdı