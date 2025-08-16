Bingöl\'de Kırsal Alan Yangını Kontrol Altına Alındı

Bingöl'de kırsal alanda çıkan yanın ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Kiğı ilçesi Yazgünü köyündeki kırsal alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması ile yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü.

Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi. - BİNGÖL