Bingöl\'de Kurban Bayramı\'nda 390 Şüpheli Yakalandı

Bingöl'de Kurban Bayramı boyunca jandarma ekipleri tarafından yapılan uygulamalarda aranan 390 şüpheli yakalandı.

Bingöl'de Kurban Bayramı süresince İl Jandarma Komutanlığı ekipleri huzur ve güveni sağlamak için gece gündüz çalıştı. Bu çerçevede 221 uygulama noktasında bin 286 ekip ve 492 personel görev aldı. Uygulanan faaliyet kapsamında, 35 bin 297 şahıs ve 11 bin 77 araç sorgulanırken 128 okul çevresi, 81 metruk bina, 32 park ve bahçe ile 13 işletme kontrol edildi.

Uygulamalarda, 390 aranan şahıs yakalanırken, 2 şahsa adli ve 1 şahsa idari işlem yapıldığı bildirildi. Aynı zamanda 181 araca toplam 504 bin 804 TL idari para cezası uygulandığı, 1 hacizli aracın yakalandığı ve 38 aracın trafikten men edildiği aktarıldı.

Öte yandan uygulamalarda 9 gram esrar, 5 gram bonzai, 700 kök kenevir ve 21 kilogram kaçak tütünün ele geçirildiği bildirildi. - BİNGÖL