Bingöl'de Motosiklet Hırsızı Tutuklandı
Bingöl'de motosiklet hırsızlığı şüphesiyle bir kişi yakalanıp tutuklandı.
Bingöl'de motosiklet hırsızlığına yönelik yapılan çalışmada 1 şüpheli yakalanarak tutuklandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, meydana gelen motosiklet hırsızlığı olayına ilişkin çalışma başlattı. Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar sonucunda olayın şüphelisi olduğu belirlenen 1 şahıs yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Bingöl'de Motosiklet Hırsızı Tutuklandı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?