Bingöl'de trafik güvenliğini sağlamak amacıyla motosikletlere yönelik düzenlenen denetimlerde 65 motosiklet kontrol edildi ve çeşitli ihlaller dolayısıyla toplam 657 bin 719 TL idari para cezası uygulandı.

Kent genelinde Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince motosiklet denetimleri yapıldı. Denetimler sırasında 65 motosiklet sorgulandı. Yapılan kontrollerde 2 kask takmama, 4 sürücü belgesiz araç kullanma ve kullandırma, 2 dur ihtarına uymama, 1 makas atma ve 1 araç muayenesini yaptırmama olmak üzere toplam 10 trafik ihlali belirlendi. Belirlenen ihlaller kapsamında sürücülere toplam 657 bin 719 TL idari para cezası kesildi. Trafik güvenliğinin sağlanması ve kazaların önlenmesi amacıyla denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi.